Американский вор не спустил воду в унитазе и поплатился за это свободой

Найденная в неспущенном унитазе улика выдала вора, совершившего квартирную кражу в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает UPI.

Седьмого октября 2016 года злоумышленник взломал частный дом. Он проник внутрь, воспользовался туалетом, но забыл спустить унитаз. Следователи нашли его экскременты и отправили на экспертизу.

Полученные таким образом образцы ДНК привели полицию к 42-летнему Эндрю Дженсену (Andrew Jensen). Он уже имел проблемы с законом, поэтому информация о его ДНК хранилась в базе данных ФБР.

«Большинство не предполагает или не знает, что ДНК можно получить не только из волос и слюны, — объяснил детектив Тим Ломан (Tim Lohman) из офиса шерифа округа Вентура. — А мы ищем любые улики, которые мог оставить преступник. Выкуренная сигарета, брошенная банка — мы анализируем все».

Дженсена арестовали по подозрению в краже со взломом. За него был назначен залог в размере 70 тысяч долларов.

В 2016 году сообщалось, что в австралийском городе Уодонга вор оставил на месте преступления отпечаток своих ягодиц.