Скотланд-Ярд попросил помощи в идентификации отрезанного пальца

Британская полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в Лондоне в декабре 2010 года. Об этом пишет The Independent.

Фрагмент был обнаружен 4 декабря 2010 года около вокзала Юстон. Полицейские полагали, что он мог принадлежать одной из жертв террористического акта, произошедшего в Лондоне 7 июля 2005 года, когда смертник подорвал автобус, проезжавший неподалеку от места находки. Проведенная ДНК-экспертиза показала, что палец не принадлежал погибшему в том теракте.

По результатам экспертизы было определено, что палец принадлежал мужчине. Полицейским не удалось обнаружить в национальной базе данных пропавших без вести людей человека с подобным отпечатком.

«Мы прошли через все линии расследования, но не смогли выяснить, кому принадлежал этот палец, и то, при каких обстоятельствах владелец его лишился"», — рассказал представитель центра по розыску пропавших Том Бун.

Полиция призвала поделиться с ней информацией, которая может быть связана с обнаруженным пальцем, какой бы незначительной она не казалась.