Дом Юлии Латыниной облили зловонной жидкостью

Неизвестный в Переделкино облил дурнопахнущей жидкостью дом журналистки Юлии Латыниной, сообщила она радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, здание в ночь на среду, 19 июля, было опрыскано едким газом неизвестного состава. При этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей, уточнила она. Соседи заметили объезжающую машину нападавших.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РИА Новости, что полиция проводит проверку. Официально имя владельца дома не сообщается, однако источник рассказал, что речь идет о Латыниной.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

В августе прошлого года полиция также проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. 20 августа возле редакции «Эха Москвы» мужчина в мотоциклетном шлеме облил ее фекалиями.