Комитет защиты журналистов призвал расследовать нападение на дом Латыниной

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал российские власти расследовать нападение на дом журналистки Юлии Латыниной. Об этом говорится на сайте CPJ.

Комитет заявляет о необходимости привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность Латыниной.

«Мы призываем российские власти серьезно отнестись к этому нападению на Юлию Латынину и обеспечить ей возможность жить и работать в безопасности», — сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В ночь на среду, 19 июля, неизвестный дом Латыниной в Переделкино облил дурнопахнущей жидкостью. По заявлению журналистки, при этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.

Полиция в ходе проверки установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

В августе прошлого года полиция также проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. 20 августа возле редакции радиостанции «Эха Москвы» мужчина в мотоциклетном шлеме облил ее фекалиями.

Комитет защиты журналистов — международная неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. CPJ занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.