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Комитет защиты журналистов призвал расследовать нападение на дом Латыниной

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Юлия Латынина
Юлия Латынина

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал российские власти расследовать нападение на дом журналистки Юлии Латыниной. Об этом говорится на сайте CPJ.

Комитет заявляет о необходимости привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность Латыниной.

«Мы призываем российские власти серьезно отнестись к этому нападению на Юлию Латынину и обеспечить ей возможность жить и работать в безопасности», — сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В ночь на среду, 19 июля, неизвестный дом Латыниной в Переделкино облил дурнопахнущей жидкостью. По заявлению журналистки, при этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.

Полиция в ходе проверки установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

В августе прошлого года полиция также проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. 20 августа возле редакции радиостанции «Эха Москвы» мужчина в мотоциклетном шлеме облил ее фекалиями.

Комитет защиты журналистов — международная неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. CPJ занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

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