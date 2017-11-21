Мужчина назвал женский оргазм мифом и пожалел

Пользователь Facebook Кайл Дефорест усомнился в существовании женского оргазма, о чем написал в соцсети. После того, как его записью в Twitter поделилась журналистка Паркер Моллой, молодому человеку устроили травлю.

Дефорест предположил, что «женщин учат, что им СЛЕДУЕТ испытывать оргазм», но на самом деле точных «психологических доказательств» того, что он существует, нет.

«Может быть, это просто бессмысленный миф? Это бы объяснило то, почему столько женщин сексуально "не удовлетворены"… Может быть, потому что они ждут какого-то определенного момента, как мужчины… Может быть, для женщины секс происходит вообще по-другому, в отличие от мужчины? Буду изучать этот вопрос дальше», — пообещал Кайл.

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Размышления Дефореста показались пользователям соцсетей наивными. Молодого человека принялись троллить. «Слушайте, Кайл в деле. Он говорит, что собирается продолжить изучение вопроса, так что расслабьтесь. Дело в хороших руках», — с сарказмом пишет один из комментаторов поста. От Кайла требовали как можно скорее предоставить доказательства.

Некоторые предположили, что высказывание молодого человека связано с проблемами в интимной жизни. «Почти сотни лет женский оргазм изучали ученые, исследуя анатомию, ткани, циркулирование крови, стимулирование, гормоны. Фокус-группы, испытуемые, опросы и половина населения Земли (то есть женщины) подтверждают, что он реален. Но у Кайла проблемы с сексом, поэтому он сомневается», — пишет Mary Queen of Knocks‏.

Кое-кто представил, чем обычно оканчиваются свидания Дефореста:

— Как прошло свидание?

— Он оказался Кайлом.

— О, сожалею.

Пользователи пришли в комментарии к самому Дефоресту в Facebook и начали троллить его и там, намекая на его сексуальную несостоятельность. Молодой человек попытался отшутиться, но снова был осмеян. Тогда он отредактировал первоначальный пост, но это только усугубило ситуацию. Парень огорчился, что люди совершенно не понимают шуток, а затем посетовал на то, что плоскоземцам позволяют нести всякую чушь, а ему нет.