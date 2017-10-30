Назван главный способ получения женского оргазма

Американские специалисты выяснили, что основным способом получения женского оргазма является мастурбация во время полового акта. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

В исследовании приняли участие 1569 мужчин и 1478 женщин. В ходе анонимного опроса добровольцы указали уровень своей сексуальной активности, частоту оргазмов, степень удовлетворенности половыми отношениями с прошлыми и настоящими партнерами. При этом ученые определяли точные условия, при которых женщины получали удовлетворение, спрашивая добровольцев, происходит ли это во время «вагинального полового акта» или «акта с дополнительной клиторальной стимуляцией».

Оказалось, что ответы участников зависели от того, уточняли ли интервьюеры, что именно понимается под «оргазмом во время вагинального полового акта». Некоторые испытуемые считали, что дополнительная стимуляция входит в это определение. Такие результаты ставят под сомнение выводы других специалистов, проводящих подобные исследования, которые не учитывали эту особенность при анализе ответов респондентов. По словам ученых, дополнительное стимулирование во время секса повышает вероятность получения оргазма у женщин.