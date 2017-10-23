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Названы условия мужского оргазма

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Ученые Университета Куинс в Канаде выяснили, что половое возбуждение и удовлетворение у мужчин более сильны при случайных связях или, наоборот, эмоциональной близости с партнером. Ранее считалось, что получение удовольствия от сексуальной активности обусловлено лишь привлекательностью женщин. Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

В исследовании приняли участие 26 мужчин в возрасте 18-40 лет. Добровольцев оценивали по шкале Кинси, по которой, как правило, измеряют сексуальную ориентацию человека. С помощью нее ученые определили сексуальные предпочтения испытуемых, их фантазии и особенности поведения. Также участники, которые все оказались гетеросексуальными мужчинами, сообщили, в каком из трех случаев — половой акт с женщиной-другом, незнакомкой или постоянным партнером, они бы почувствовали более сильное половое возбуждение.

Исследователи также измеряли эрекцию, которая возникала, когда добровольцу давали прослушать 18 рассказов, которые моделировали сексуальный или бытовой контакт с различными партнерами.

Оказалось, что на половое возбуждение и сексуальное удовлетворение в большей степени влиял контекст сексуальных отношений, при этом половой контакт с другом любого пола приносил мужчине меньше удовольствия, чем с незнакомым человеком или постоянным партером. Однако по словам самих испытуемых, они больше предпочитали секс с женщиной-другом, чем с другим мужчиной. По словам специалистов, похожие результаты были получены и для женщин в предыдущих исследованиях.

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