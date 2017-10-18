Наука и техника
 

Секс оказался способом продления жизни

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Международная группа исследователей определила причины высокой продолжительности жизни у людей, живущих на юге Италии. Согласно выводам ученых, основными факторами долголетия является секс, а также диета и физическая активность. Об этом сообщается на сайте The Local.

Итальянский город-курорт Чиленто, расположенный в 150 километрах к югу от Неаполя, является одной из немногих «голубых зон» в мире — мест, где жители живут дольше, чем в среднем по стране. Продолжительность жизни у женщин составляет 92 года, у мужчин — 85 лет.

Исследователи выяснили, что долгожители имеют низкий уровень гормона адреномедуллина, который расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Это поддерживает нормальную циркуляцию крови и способствуют состоянию сердечно-сосудистой системы, характерному для молодых людей. Кроме того, в организме жителей Чиленто были обнаружены метаболиты, связанные со здоровым старением.

Специалисты отметили, что долгожители почти ежедневно едят розмарин, который улучшает функции мозга, а также физически активны, что выражается в прогулках, рыбалке и садоводстве. Еще одним фактором высокой продолжительности жизни, по мнению исследователей, является секс в пожилом возрасте.

В настоящее время ученые из Швеции проводят эксперимент, которое продлится три месяца. 200 итальянцев переедут в шведский город Мальмё, и столько же шведов — в Чиленто. Исследователи планируют обучить испытуемых местным привычкам, чтобы посмотреть, повлияет ли новый образ жизни на здоровье добровольцев.

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