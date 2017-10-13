Названы легкие способы продлить жизнь

Получение образования и здоровый образ жизни продлевают жизнь, тогда как курение и алкоголь сокращает ее на несколько лет. К такому выводу пришли специалисты из Эдинбургского университета, проанализировав генетические данные более 300 тысяч человек и оценив продолжительность жизни их родителей. Статья исследователей опубликована журнале Nature Communications. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.
Поскольку геном каждого человека состоит из равных долей отцовской и материнской ДНК, можно рассчитать влияние генов на долголетие. Воздействие наследственности может быть опосредованным, например, через гены, способствующие склонности к употреблению алкоголя. В ходе исследования биологи учитывали сторонние факторы, связанные с образом жизни людей.
Оказалось, что выкуривание пачки сигарет каждый день в течение всей жизни в среднем сокращают ее на семь лет. Однако бывшие курильщики могут жить так же долго, как и те, кто никогда не курил. Лишний вес и другие факторы, связанные с диабетом, тоже сокращают жизнь. С другой стороны, каждые 12 месяцев дополнительного образования продлевают жизнь примерно на год.