Британец нашел оригинальный способ познакомиться с женщинами и прославился

Пользователь Tinder создал презентацию о самом себе в программе Power Point, а затем опубликовал ее в профиле дейтинг-сервиса. Об этом сообщает Mashable.

Созданный 21-летним Сэмом Дикси документ получил название «Почему тебе следует свайпнуть вправо». В приложении Tinder свайп вправо означает выражение симпатии к понравившемуся пользователю.

Первый слайд презентации называется «У меня есть друзья, и мы развлекаемся вне дома». Приложенные фотографии подтверждают слова Дикси: на снимках он общается с приятелями и не сидит в квартире. В следующих слайдах молодой человек перечислил любимые увлечения (домино и папины шутки), а также разместил фейковые отзывы звезд о его работе.

Судя по всему, оригинальный способ Дикси по привлечению внимания девушек сработал. На профиль юноши обратила внимание пользователь Twitter под ником @GracieBarrow1, которая опубликовала скриншоты из Tinder в личном блоге, назвав попытку парня «гениальной». Ее пост собрал почти 20 тысяч ретвитов и 90 тысяч лайков за два дня.

В интервью журналистам Mashable Дикси рассказал, что решил создать презентацию из-за скуки и желания «немного покреативить». По словам молодого пикапера, он заметил «довольно четкую корреляцию между загрузкой документа в профиль и последующим количеством совпадений».

В августе 2017 года пользователь по имени Никет Бисвас также завоевал популярность среди женщин самопрезентацией в Power Point. Мужчина рассказал, что таким образом он решил выделиться на фоне других людей, которые выглядят лучше него.

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