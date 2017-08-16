Американец завоевал популярность среди женщин самопрезентацией в Power Point

Технический руководитель Facebook в Нью-Йорке Никет Бисвас (Niket Biswas) подготовил презентацию о себе в Power Point, в которой расписал свои преимущества для пользователей Tinder. Об этом в среду, 16 августа, сообщает Mashable.

Бивас серьезно подошел к заполнению профиля в Tinder: на создание презентации в Power Point мужчина потратил около двух часов. «Внеси свой вклад, чтобы сделать онлайн-знакомства снова великими», — заявил он, пародируя предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

По словам Биваса, в приложениях для знакомств встречаются много хорошо выглядящих людей, на фоне которых ему действительно сложно выделиться. «Многие даже не читают текстовые описание и сразу свайпают. Ты даже не успеваешь привлечь их внимание», — пожаловался он.

Презентацию мужчина разделил на четыре части: «Почему тебе следует свайпнуть вправо», «График взросления», «Проблемы» и «Характеристики». В последнем разделе Бивас разместил рекомендации от своей матери, некой миссис Робинсон и своей бывшей девушки. «Он странный и совсем не подарок», — заявила она.

Отмечается, что после публикации слайдов презентации в Tinder популярность Биваса выросла в десять раз. «Без шуток, я получил в десять раз больше запросов, чем обычно, и уже завтра уже отправляюсь на свидание», — обрадовался мужчина.

Tinder — приложение для знакомств, где основные действия — это так называемые «свайпы» (проведение пальцем в горизонтальном направлении — прим. «Ленты.ру»). «Свайп» вправо обозначает симпатию к пользователю.