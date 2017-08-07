Мужчин попросили перестать кадрить девушек с помощью тигров

Сервис для знакомств Tinder обратился к своим пользователям с просьбой перестать публиковать фотографии с тиграми. Об этом сообщает Mashable.

На злоупотребление снимками с дикими животными обратили внимание зоозащитники. По их мнению, мужчины в поисках знакомств часто злоупотребляют желанием сделать эффектное фото и понравиться женщинам. Организация PETA направила в Tinder требование блокировать юзеров, которые размещают снимки с тиграми.

Руководство сервиса отказалось от блокировки, но обратилось к своим пользователям с просьбой перестать использовать животных в личных целях и пообещало пожертвовать на проект Cat, призванный защитить тигров, 10 тысяч долларов.

Активисты также создали аккаунт в Instagram, в котором публикуют скриншоты профилей, владельцы которых пытаются привлечь женщин с помощью диких животных. По их мнению, подобные снимки неудачны сразу по нескольким пунктам: зверь может чувствовать дискомфорт, герой снимка рискует подвергнуться нападению, а женщины в Tinder вряд ли захотят знакомиться исключительно из-за тигра в кадре.

В апреле стало известно, что последний мужской представитель северных белых носорогов по кличке Судан получил профиль в Tinder. Более 140 миллионов пользователей приложения смогли увидеть носорога среди возможных партнеров и получили информацию о тем, а также данные для пожертвований.