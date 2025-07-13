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03:57, 13 июля 2025Россия

В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников

Гладков: В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство Белгородской области совместно с главным управлением МЧС России по региону ввели новый алгоритм оповещения населения об опасности атак беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при угрозе атаки украинского дрона сирена будет включаться на минуту, после чего последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям.

Губернатор призвал не игнорировать оповещения.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по «Белгород Арене» во время занятий.

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