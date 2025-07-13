В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников

Гладков: В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак дронов

Правительство Белгородской области совместно с главным управлением МЧС России по региону ввели новый алгоритм оповещения населения об опасности атак беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при угрозе атаки украинского дрона сирена будет включаться на минуту, после чего последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям.

Губернатор призвал не игнорировать оповещения.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по «Белгород Арене» во время занятий.