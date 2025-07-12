Беспилотник ВСУ ударил по «Белгород Арене» во время занятий

Губернатор Гладков: Во время удара ВСУ по «Белгород Арене» там проходили занятия

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по «Белгород Арене» в то время, когда там проходили занятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, на площадке проходили занятия, а сразу после удара возникло возгорание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских войск на «Белгород Арену», заявила, что власти Украины ведут борьбу с мирным населением, включая детей.

Тогда же Гладков опубликовал кадры удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене».