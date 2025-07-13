Россиянам напомнили о праве покинуть место ДТП при одном условии

Водителям заявили о праве покинуть место ДТП для предотвращения затора

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, в какой ситуации водители в России могут покидать место ДТП. Его слова приводит РИА Новости

Шкуматов уточнил, что водители могут покидать место ДТП для предотвращения затора.

«Верховный суд подтвердил — отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, водителю достаточно выполнить остальные обязательные действия: это фото-/видеофиксация, знак аварийной остановки, обмен данными участников ДТП», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что это решение позволяет защитить добросовестных водителей, которые после фиксации ДТП хотят убрать машины с полосы для безопасности и пропускной способности дороги.

Ранее в России захотели усовершенствовать механизмы допуска пожилых людей к вождению. Об этом сказано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.