Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:55, 13 июля 2025Россия

Россиянам напомнили о праве покинуть место ДТП при одном условии

Водителям заявили о праве покинуть место ДТП для предотвращения затора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, в какой ситуации водители в России могут покидать место ДТП. Его слова приводит РИА Новости

Шкуматов уточнил, что водители могут покидать место ДТП для предотвращения затора.

Материалы по теме:
Ценовые войны Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Ценовые войныРегиональные власти намерены регулировать тарифы в такси
22 октября 2020
Слушая ваше дыхание Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Слушая ваше дыханиеРоссийские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
8 августа 2020

«Верховный суд подтвердил — отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, водителю достаточно выполнить остальные обязательные действия: это фото-/видеофиксация, знак аварийной остановки, обмен данными участников ДТП», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что это решение позволяет защитить добросовестных водителей, которые после фиксации ДТП хотят убрать машины с полосы для безопасности и пропускной способности дороги.

Ранее в России захотели усовершенствовать механизмы допуска пожилых людей к вождению. Об этом сказано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

    В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников

    Россиянам напомнили о праве покинуть место ДТП при одном условии

    Военный эксперт заявил о закреплении ВС РФ в Зеленой Долине

    Российская армия вклинилась в оборону ВСУ в Днепропетровской области

    Евродепутат призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

    Стало известно о бегстве украинцев из США из-за политики Трампа

    Макрона обвинили в попытке унизить Стармера

    Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

    В Британии рассказали о нанесенном Трампом ущербе для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости