Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 16 июня 2026Мир

Нетаньяху понадобилось срочно поговорить с Трампом

WSJ: Нетаньяху пытается срочно встретиться с Трампом из-за сделки с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается срочно встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку США с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что высокопоставленные израильские чиновники встревожены сообщениями о заключении сделки между Вашингтоном и Тегераном. В частности, они «пытаются осмыслить последствия» ослабления давления на Исламскую Республику.

По данным авторов материала, напряжение в Израиле усилилось из-за неопределенности по поводу того, на что именно согласился Трамп в рамках сделки с Ираном. Как утверждает источник издания, Нетаньяху срочно пытался организовать встречу с главой Белого дома, чтобы обсудить все «противоречивые моменты».

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. По данным источника газеты The New York Times, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

    Переписка с украинской разведкой разоблачила молодого россиянина

    Москва снова пережила массированную атаку БПЛА

    Российский музыкант рассказал об ответившем матом на вопрос о Ельцине пьяном Сукачеве

    «Это постоянный анализ» В кино показывают роскошную и беззаботную жизнь миллиардеров. Как работают инвестиции на самом деле?

    Реклама

    Российский блогер втянула 246 россиян в аферу на 130 миллиона рублей

    Лидеры «Большой семерки» захотели очаровать Трампа

    Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян

    Производству сахара в России предсказали снижение

    Производитель премиальных машин выиграл контракт на строительство атомной станции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok