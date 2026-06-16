Названа готовая стать основным поставщиком ракет для ВСУ страна

Военэксперт Степанов: Норвегия может стать главным поставщиком дальнобойных ракет для ВСУ

Норвегия готова стать основным поставщиком высокоточных и дальнобойных ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как купила американскую компанию Zone 5 Technologies, разрабатывающую относительно недорогие крылатые ракеты Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Такое предположение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

Норвежская компания Kongsberg выкупила 90 процентов акций американской компании, которая является ключевым подрядчииком Пентагона по программе Военно-воздушных сил США ERAM, существующей с 2025 года. Ее цель — создание малогабаритных, упрощенных ракет увеличенной дальности.

«К этому классу относится "Ржавый кинжал" — турбореактивная высокоточная крылатая ракета с дальностью 930 километров», — указал специалист.

Степанов обратил внимание, что одна ракета Rusty Dagger стоит около 246 тысяч долларов, в то время как цена одной ракеты Tomahawk достигает 3,6 миллиона долларов, а европейской Shadow — 3 миллиона долларов.

Согласно плану, Норвегия сможет выпускать около 1 тысячи единиц таких ракет в год, а ее модульная система позволит устанавливать ее на F-16 и МиГ-29. «Для адаптации под новый носитель достаточно заменить комплект кронштейнов и обновить программную прошивку», — подчеркнул военэксперт.

В итоге после покупки Zone 5 Technologies страна может стать одним из главных спонсоров продолжения конфликта на Украине.

В январе сообщалось, что Норвегия работает над интеграцией ракет советской разработки в состав систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые поставляют Украине. Инициатива была связана с растущим дефицитом дорогостоящих зенитных ракет.