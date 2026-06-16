Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:56, 16 июня 2026Наука и техника

Названа готовая стать основным поставщиком ракет для ВСУ страна

Военэксперт Степанов: Норвегия может стать главным поставщиком дальнобойных ракет для ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Zone 5 Technologies

Норвегия готова стать основным поставщиком высокоточных и дальнобойных ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как купила американскую компанию Zone 5 Technologies, разрабатывающую относительно недорогие крылатые ракеты Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Такое предположение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

Норвежская компания Kongsberg выкупила 90 процентов акций американской компании, которая является ключевым подрядчииком Пентагона по программе Военно-воздушных сил США ERAM, существующей с 2025 года. Ее цель — создание малогабаритных, упрощенных ракет увеличенной дальности.

«К этому классу относится "Ржавый кинжал" — турбореактивная высокоточная крылатая ракета с дальностью 930 километров», — указал специалист.

Степанов обратил внимание, что одна ракета Rusty Dagger стоит около 246 тысяч долларов, в то время как цена одной ракеты Tomahawk достигает 3,6 миллиона долларов, а европейской Shadow — 3 миллиона долларов.

Согласно плану, Норвегия сможет выпускать около 1 тысячи единиц таких ракет в год, а ее модульная система позволит устанавливать ее на F-16 и МиГ-29. «Для адаптации под новый носитель достаточно заменить комплект кронштейнов и обновить программную прошивку», — подчеркнул военэксперт.

В итоге после покупки Zone 5 Technologies страна может стать одним из главных спонсоров продолжения конфликта на Украине.

В январе сообщалось, что Норвегия работает над интеграцией ракет советской разработки в состав систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые поставляют Украине. Инициатива была связана с растущим дефицитом дорогостоящих зенитных ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

    Российский музыкант рассказал об ответившем матом на вопрос о Ельцине пьяном Сукачеве

    «Это постоянный анализ» В кино показывают роскошную и беззаботную жизнь миллиардеров. Как работают инвестиции на самом деле?

    Реклама

    Российский блогер втянула 246 россиян в аферу на 130 миллиона рублей

    Лидеры «Большой семерки» захотели очаровать Трампа

    Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян

    Производству сахара в России предсказали снижение

    Производитель премиальных машин выиграл контракт на строительство атомной станции

    Корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность

    Louis Vuitton начал продавать надувные круги для плавания за 286 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok