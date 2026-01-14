Реклама

06:30, 14 января 2026

Норвегия решила вооружить NASAMS для Украины советскими ракетами

Норвегия интегрирует советские ракеты Р-73 в системы ПВО NASAMS из-за дефицита
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Little / Reuters

Норвегия работает над интеграцией ракет советской разработки в состав систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые поставляют Украине. Об этом пишет Army Recognition.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что предприятия королевства работают над интеграцией украинских ракет в комплекс NASAMS. Инициатива связана с растущим дефицитом дорогостоящих зенитных ракет. Она предполагает использование более доступных перехватчиков в связке с существующими пусковыми установками, радарами и системой управления.

Автор допустил, что в число боеприпасов, которыми потенциально могут вооружить NASAMS, входят вариации советских ракет класса «воздух-воздух» Р-73 и Р-27. При этом официальных заявлений о возможных кандидатах на роль перехватчика для NASAMS нет.

«Эти решения могут управляться, контролироваться и координироваться с помощью NASAMS, не нарушая ее работу, что позволяет расширить выбор используемых перехватчиков и уменьшить зависимость от небольшого количества дорогостоящих ракет», — говорится в материале.

В феврале стало известно, что Британия начала поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы Gravehawk, способные использовать советские ракеты. Система получила два пусковых устройства от истребителя, которые несут Р-73.

