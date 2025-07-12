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16:57, 12 июля 2025Россия

В России захотели усовершенствовать механизмы допуска пожилых людей к вождению

ТАСС: В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска пожилых людей к вождению
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lucigerma / Shutterstock / Fotodom

Механизмы определения допуска людей старше 60 людей к участию в дорожном движении нуждаются в совершенствовании. Об этом сказано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, передает ТАСС.

Как отмечается, такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожных происшествий по сравнению с другими возрастными группами. Помимо этого, на лиц старшего поколения приходится более трети всех происшествий с пешеходами и велосипедистами.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей», — указано в проекте.

Ранее автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. В результате аварии пострадали минимум шесть человек, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет. В районе ДТП затруднено движение.

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