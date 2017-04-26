Последний в мире белый носорог поищет спасения в Tinder

Последний мужской представитель северных белых носорогов по кличке Судан обзавелся профилем в сервисе знакомств Tinder. Об этом сообщает The Huffington Post.

«Судьба моего вида зависит только от меня», — говорится в описании профиля.

Судан обитает в заповеднике «Ол Паджета» в Кении. Судя по его Tinder-аккаунту, он любит есть траву и валяться в грязи. В профиле также указано, что рост животного составляет 180 сантиментов, а вес — более двух тонн.

Носорог находится под круглосуточной вооруженной охраной. Представителям заповедника пришлось удалить Судану рог, поскольку именно он представляет ценность для браконьеров. Акцией в Tinder защитники животного надеются повысить осведомленность общественности о проблеме вымирающего вида и собрать деньги для его спасения.

Более 140 миллионов пользователей приложения смогут увидеть носорога среди возможных партнеров, и если они решат выбрать его, то увидят все необходимую информацию для пожертвования.

В данный момент на Земле живут три северных белых носорога, две их которых — самки. Особенность процесса спаривания носорогов состоит в том, что перед оплодотворением самец должен победить женскую особь в бою, но Судан для этого слишком стар.

Зоозащитники организовали сбор средств на дорогостоящее искусственное оплодотворение.