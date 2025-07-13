Военный эксперт заявил о закреплении ВС РФ в Зеленой Долине

Военный эксперт Марочко: ВС России серьезно закрепились в Зеленой Долине

Российские военные серьезно закрепились в Зеленой Долине Донецкой народной республики (ДНР) и создали плацдарм для дальнейшего продвижения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Освободив Зеленую Долину, наши войска получили большой стратегический успех, поскольку данный населенный пункт находится на возвышенности», — уточнил он.

Марочко добавил, что населенный пункт будет для Вооруженных сил (ВС) России плацдармом для дальнейшего продвижения.

Российская армия взяла под контроль Зеленую Долину 11 июля.