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03:51, 13 июля 2025Бывший СССР

Военный эксперт заявил о закреплении ВС РФ в Зеленой Долине

Военный эксперт Марочко: ВС России серьезно закрепились в Зеленой Долине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные серьезно закрепились в Зеленой Долине Донецкой народной республики (ДНР) и создали плацдарм для дальнейшего продвижения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Освободив Зеленую Долину, наши войска получили большой стратегический успех, поскольку данный населенный пункт находится на возвышенности», — уточнил он.

Марочко добавил, что населенный пункт будет для Вооруженных сил (ВС) России плацдармом для дальнейшего продвижения.

Российская армия взяла под контроль Зеленую Долину 11 июля.

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