Минобороны России заявило о взятии под контроль села Зеленая Долина в ДНР

Российская армия взяла под контроль Зеленую Долину в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, с 5 по 11 июля бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1550 военнослужащих, 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, шесть боевых бронемашин, а также 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожены 29 складов ВСУ с боеприпасами.

Ранее, 5 июля, ведомство отчиталось, что бойцы «Запада» также заняли Соболевку Харьковской области. Помимо этого, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Поддубное ДНР.