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04:32, 13 июля 2025Бывший СССР

Зеленский принял важное решение после поездки в Рим

Дубинский: Зеленский отказался от переговоров в Стамбуле после визита в Рим
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле после того, как посетил Рим, где были достигнуты договоренности по восстановлению республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Мы [украинцы] просим триллионы на восстановление, при том, что вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович [Зеленский], не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — сказал политик.

Он подчеркнул, что проект восстановления Украины, который представили делегаты страны в Риме, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Средства, выделенные на него, вероятно, пойдут на ведение войны с Россией, считает депутат.

«Там [на Западе] эти проекты нужны так же, как здесь. Зато всем на Украине рассказывают сказки, как у нас все прекрасно и как плохо у русских», — резюмировал Дубинский.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле исчерпал себя.

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