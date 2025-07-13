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05:00, 13 июля 2025Силовые структуры

Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск

Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и лидера РДК Кирющенко объявили в розыск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кирющенко 1974 года рождения объявили в розыск в России. Против него возбудили дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

Кирющенко внесли в список террористов и экстремистов России в июне этого года.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака на собственной свадьбе. 33-летний Артем из Ульяновска приехал на свадьбу в Петербург, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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