Назвавший себя наполовину русским бразилец вышел на бой UFC под песню «Матушка-земля»

Бразилец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под песню «Матушка-земля»

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер вышел на турнир в США под песню «Матушка-земля». Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах запечатлено, что когда боец Уокер выходит на бой, начинает играть хит, который исполняет певица Татьяна Куртукова. В итоге 27-летний боец одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву уже в первом раунде. После поединка бразилец на русском языке поблагодарил за поддержку семью, тренера и признался в любви к России.

Ранее Вальтер Уокер назвал себя наполовину русским. «Я наполовину русский, я иду до конца», — заявил Уокер после победы над американцем Донтейлом Мэйсом на турнире UFC Vegas 102. Таким образом он сделал отсылку к песне Shaman «Я русский».