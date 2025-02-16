Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
14:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хозяева
Сегодня
17:00 (Мск)
Гости
Единая лига ВТБ — Матч Звёзд|Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Гавр
Сегодня
19:15 (Мск)
Ницца
Франция — Лига 1|22-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
09:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Дубай (ж)
12:05, 16 февраля 2025Спорт

Бразильский боец UFC назвал себя наполовину русским

Бразильский боец UFC Уокер назвал себя наполовину русским
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Вальтер Уокер

Вальтер Уокер. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер назвал себя наполовину русским. Его слова приводит Sport24.

«Я наполовину русский, я иду до конца», — заявил Уокер после победы над американцем Донтейлом Мэйсом на турнире UFC Vegas 102. Таким образом, он сделал отсылку к песне Shaman «Я русский».

Уокер признался, что очень любит Россию, так как страна дала ему другую жизнь. «У меня появился хороший тренер. В России я нашел жену. В России родилась моя доченька. Моя жизнь — это Россия», — поделился он.

В активе 27-летнего Уокера 13 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

      Застрявший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Россию

      Россияне осудили предложившего пенсионерам подрабатывать на автомойке депутата

      Евросоюз анонсировал новые меры поддержки Украины

      В Кремле оценили возможность приезда Трампа в Россию

      В Израиле оценили поставку 900-килограммовых бомб из США

      В США объяснили смысл тайной встречи американского дипломата с Лукашенко

      Песков ответил на вопрос о присутствии других людей во время разговора Путина с Трампом

      Российский губернатор сообщил о смерти мирной жительницы при ударе дрона ВСУ

      На объекте критической инфраструктуры в Николаеве возник пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше