Бразильский боец UFC назвал себя наполовину русским

Бразильский боец UFC Уокер назвал себя наполовину русским

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер назвал себя наполовину русским. Его слова приводит Sport24.

«Я наполовину русский, я иду до конца», — заявил Уокер после победы над американцем Донтейлом Мэйсом на турнире UFC Vegas 102. Таким образом, он сделал отсылку к песне Shaman «Я русский».

Уокер признался, что очень любит Россию, так как страна дала ему другую жизнь. «У меня появился хороший тренер. В России я нашел жену. В России родилась моя доченька. Моя жизнь — это Россия», — поделился он.

В активе 27-летнего Уокера 13 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах.