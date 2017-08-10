Интернет и СМИ
 

Загадочный парень в деловом костюме в джакузи «познал» Tinder

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На Reddit обратили внимание на необычный аккаунт пользователя Tinder. Скриншот был опубликован посетителем портала под ником Borninbrit. «Этот парень познал Tinder», — восхитился он.

Судя по всему, Borninbrit впечатлила аватарка молодого человека. На фотографии он, нарядившись в деловой костюм и солнцезащитные очки, прохлаждается в джакузи с банкой пива в руке. «Поздравляю! Ты миллионный посетитель моего профиля. "Свайпни" вправо, чтобы получить свой приз», — гласит подпись на снимке.

this guy knows how to tinder from Tinder

Загадочный пользователь Tinder также заявляет, что он реально существующая личность. «Я клянусь, пожалуйста, не помечайте как спам», — просит он и добавляет, что если «вам не нравится сок Capri Sun Pacific Cooler, то можете проходить мимо».

Посетители Reddit восхитились жизненной позицией пользователя и сошлись во мнении, что, если бы они наткнулись на его профиль в Tinder, то точно бы «свайпнули» вправо. «Я очень надеюсь, что этот парень станет моим мужем», — отметила одна из них.

Tinder — приложение для знакомств, где основные действия — это так называемые «свайпы» (проведение пальцем в горизонтальном направлении — прим. «Ленты.ру»). «Свайп» вправо обозначает симпатию к пользователю.

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