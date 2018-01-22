Студент написал всем Клаудиям в поисках потерянной девушки из Tinder

Американец написал письмо всем студенткам Университета штата Миссури по имени Клаудия, чтобы найти девушку, которую заметил в приложении для знакомств. Об этом сообщает издание The Independent.

Студент Университета штата Миссури Хайден Молл (Hayden Moll) по ошибке смахнул понравившийся ему профиль в Tinder не направо (лайк), а налево (отказ), и потерял его. Он запомнил, что девушку звали Клаудия, и решил не сдаваться. Молодой человек добыл список студентов своего вуза и написал о своем промахе каждой Клаудии, которая в нем упомянута.

План сработал: одно из писем получила та самая девушка. По перечисленным в нем деталям она узнала свой профиль. В конце письма Хайден призывает посмотреть на него в Instagram и ответить, «направо» или «налево». «Если "направо", можно поесть пончиков или еще что-нибудь, но "налево" тоже ничего страшного», — написал он. Исход истории пока неизвестен: студентка не признается, что ответила упрямому поклоннику.

Пост Клаудии в Twitter со скриншотами переписки собрал около 13 тысяч ретвитов и более 88 тысяч лайков.

В Университете штата Миссури обучаются около 25 тысяч человек.

В декабре сообщалось, что студентка нью-йоркского университета Элин Куния (Aline Cunia) зарегистрировала в Tinder профиль настольной лампы и получила десятки оригинальных откликов.

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