Студентка пришла в сервис знакомств с лампой и обогатилась

Студентка нью-йоркского университета Элин Куния (Aline Cunia) зарегистрировала профиль настольной лампы в приложении для знакомств Tinder и получила десятки оригинальных откликов. На историю обратило внимание издание Mashable.

Девушка опубликовала фотографию антикварной лампы, обозначила ее возраст — 25 лет, а также уточнила в описании профиля, что ищет покупателя, а не любовника.

Тем не менее американка получила множество сообщений с пошлым содержанием. Молодые люди называли лампу «горячей» и «симпатичной», а один мужчина признался, что «может купить любую девчонку», но заинтересовался именно автором объявления.

Другие пользователи действительно озаботились покупкой лампы: один юзер предложил за нее «дорожку кокаина». В результате покупателем стал мужчина по имени Джозеф. Куния запросила за товар 90 долларов, но покупатель решил дать 125 долларов, поскольку она действительно выглядела как хороший антиквариат.

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