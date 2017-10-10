Канадец привлек девушек предложением раздеть его в Tinder

Канадец Джессе Миллз (Jesse Mills) разместил в профиле Tinder серию фотографий, на каждой из них стоит подпись «листай, чтобы снять слой». Скриншоты можно увидеть на фотохостинге Imgur.

Через несколько изображений Миллз предстает перед зрителями в обнаженном виде, но на этом фотосессия не заканчивается.

Пользователи могут продолжить листать слои и вскоре оставить канадца сперва без кожи, а затем и без мышц. Для самого последнего слайда, на котором Джессе предстает скелетом, подготовлен прощальный текст с рассказом о себе и просьбой присылать соболезнования в личные сообщения.

«Джессе был программистом, его мечте создать платформу для местных видеооператоров не суждено было сбыться после того, как он попросил джинна помочь ему с фотографиями для профиля в Tinder», — говорится в «некрологе».

Джессе мог вдохновиться видеоклипом Робби Уильямса (Robbie Williams) Rock DJ, выпущенном в 2000 году. В конце ролика артист, раздетый девушками-моделями, также остается окровавленным скелетом.