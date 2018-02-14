Пенсионер впервые воспользовался смартфоном и прославился в сети

Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его пожилого родственника, впервые воспользовавшегося мобильным телефоном. Восторг 80-летнего мужчины умилил подписчиков.

«Обучил парня пользоваться его новым телефоном. Посмотрите на его реакцию, когда звонок прошел», — написал юзер, сопроводив пост смеющимися смайликами. На видео мужчина набирает номер на телефоне-«раскладушке», а когда звонок приходит на мобильный его «инструктора», восторженно спрашивает: «Хосе, это ты?!» Получив утвердительный ответ, старик смеется и выражает свой восторг современными технологиями.

Публикация собрала почти 2,5 миллиона просмотров, 35 тысяч репостов и 139 тысяч лайков. Комментаторы сошлись во мнении, что эмоции пенсионера столь искренни, что нельзя не улыбнуться, пересматривая видео даже несколько раз.

«Я дважды заплакал», — сообщил один из подписчиков. «Он чертовски симпатичный!» — добавил другой. «Он просто драгоценность. Мы должны оберегать его. Twitter теперь его семья», — обозначил виртуальное знакомство третий комментатор.

Некоторые посоветовали автору видео остановиться в просвещении родственника, так как его старость не должна быть омрачена взрывающимися смартфонами и неподходящим контентом из интернета.

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