Олимпийскую чемпионку-фигуристку нарекли тайной сестрой Ким Кардашьян

Пользователей соцсетей поразила внешность канадской фигуристки Габриэль Дэйлман (Gabrielle Daleman). Многие уверены, что девушка является тайным близнецом Ким Кардашьян.

Выступление фигуристки поразило не столько поклонников спорта, сколько активных интернет-пользователей. Сразу после появления фото и видеозаписей ее программы Twitter был заполнен комментариями о внешности девушки. Интерес подогрел успех 20-летней Дэйлман — она взяла золото в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. «Габриэль Дэйлман — это Ким Кардашьян из той вселенной, где мама дала девочке коньки вместо Барби», — писали комментаторы.

Те, кто мало понимает в спорте, в основном были поражены не мастерством фигуристки, а ее внешностью. «Габриэль Дэйлман похожа на потерянную сестру Кардашьян», — удивлялись пользователи. «Канадская фигуристка выглядит, как Кардашьян», — писали зрители соревнований. «Не знал, что Ким Кардашьян занимается фигурным катанием», — шутили некоторые.

Габриэль Дэйлман — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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