Журналистка устроила соседям пранк с «доисторическим презервативом»

Журналистка Bloomberg Элен Уэт превратила квартиру в фейковый музей для людей из будущего, пока ее соседи уехали в отпуск. Необычный пранк получил вирусную популярность в сети. Опубликованный в Twitter пост с фотографиями проделки за сутки набрал около 9 тысяч ретвитов и 28 тысяч лайков.

Экспонатами музея становились случайные предметы, найденные на просторах жилого дома. Однако для пущего юмористического эффекта Уэт специально приписывала вещам свойства, которыми те не обладали.

Например, девушка назвала обычную плойку для волос «редкой и хорошо сохранившейся секс-игрушкой», которую в ХХ веке люди использовали для удовлетворения физических потребностей. Ваза с монетками стала «святыней капиталистической религии», а старая варежка превратилась в «презерватив», который люди той эпохи вязали перед спариванием.

Для реализации идеи Уэт воспользовалась ламинатором, благодаря чему таблички с описанием «доисторических» предметов выглядели правдоподобно.

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