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21:47, 12 июля 2026Мир

Трамп распорядился приспустить флаги из-за смерти Грэма

Трамп поручил приспустить флаги в США в связи со смертью сенатора Грэма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети X.

«В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга (...) я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01.00 мск воскресенья)», — написал Трамп.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

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