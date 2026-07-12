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22:00, 12 июля 2026Экономика

Липецкий губернатор рассказал о ситуации с топливом в регионе

Губернатор Липецка Артамонов: Ситуация с бензином в регионе остается напряженной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Липецкой области ситуация с бензином остается напряженной. 12 июля спрос на него превысил обычную суточную норму почти в два раза, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«По нашим данным, за субботу в канистры было отпущено около 200 тонн бензина», — уточнил он.

Артамонов отметил, что сети АЗС вправе самостоятельно принимать решение о разрешении или запрете отпуска бензина в канистры, исходя из текущей ситуации. Это не идет вразрез с решением оперштаба, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что российский рынок топлива стабилизируется, однако точные сроки нормализации сложно спрогнозировать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

До этого президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.

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