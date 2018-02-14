Наивный ребенок «предсказал» смерть солдата в валентинке

В сети набирает популярность необычная поздравительная валентинка, которую ребенок по имени Донован отправил американскому военнослужащему. Картинка опубликована на имиджборде Reddit. За несколько часов пост собрал более 30 тысяч одобрений.

«Дорогой солдат. Меня зовут Донован. Я хочу передать тебе поздравительную валентинку, потому что ты, скорее всего, никогда больше не увидишь свою семью снова. Поэтому я хочу, чтобы ты знал: мне не все равно», — написал мальчик в открытке.

Пользователи портала посмеялись над наивностью и «кровожадностью» ребенка, который оставил не самое тактичное послание солдату. «У Донована были благие намерения. Донован облажался», — шутит посетитель Reddit. Еще один комментатор иронично пообещал, что эта надпись будет выбита на надгробии мальчика.

Ранее в феврале пользователи имиджборда поэкспериментировали с фотографией дерущихся кошек. При помощи фотошопа они поместили героев снимка в локации из легендарных фильмов, а также переодели их в медицинские халаты.

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