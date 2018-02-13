Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в Рокки и Дарта Вейдера

Пользователи имиджборда Reddit оценили фотографию, на которой дерутся две одинаковые рыжие кошки. Через несколько часов после публикации снимка «эпическая» битва животных переросла в битву любителей фотошопа, пишет The Daily Dot.

Посетители имиджборда стали накладывать изображения кошек на кадры из легендарных фильмов. Например, звери заменили Дарта Вейдера из «Звездных войн», один из котов примерил на себя роль Рокки Бальбоа из одноименной картины с Сильвестром Сталлоне. На этом фантазия пользователей не иссякла: кошки поучаствовали в игре Mortal Kombat и даже оделись в медицинские халаты.

Недавно в сети завирусился снимок британца, которому удалось запечатлеть сразу трех похожих друг на друга пассажиров в метро. Примечательно, что все они спали на сиденьях в одной и той же позе.

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