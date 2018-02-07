Британец заснял «атаку клонов» в метро

В сети набирает популярность фотография, на которой пользователь запечатлел сразу трех очень похожих внешне пассажиров метрополитена на одном снимке. Помимо очевидного сходства, все герои снимка спали на своих сиденьях.

Изображение появилось на популярном имиджборде Reddit. «Эти трое случайных мужчин на фотографии выглядят, как один и тот же человек», — прокомментировал свою запись пользователь под ником thrashbandit. Меньше чем за сутки пост собрал почти 123 тысячи «плюсов». Автор поста уточнил, что снимок был сделан в Лондоне.

Комментаторы моментально заявили, что ничего страшного не произошло: просто «случился сбой в матрице». Также юзеры сравнили троих мужчин с неигровыми персонажами компьютерных игр (NPC).

«Еще один обычный день в "Шоу Трумана"», — пошутил пользователь.

Недавно на имиджборде обрела популярность фотография мальчика, который засмотрелся в свой смартфон во время выступления Джастина Тимберлейка на Супербоуле. Снимок моментально стал мемом: пользователи начали предлагать шутливые варианты, почему ребенок проигнорировал представление кумира миллионов людей.

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