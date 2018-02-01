В сети оценили оригинальный способ прогулять уроки

На имиджборде Reddit пользователи активно обсуждают задумку молодого учителя: он приклеил на дверь свою фотографию, чтобы издалека казалось, что он постоянно находится на рабочем месте.

За несколько часов пост одобрили десятки тысяч пользователей, он собрал больше тысячи комментариев. Многие советовали учителю усовершенствовать модель подделки: к примеру, пририсовать наушники, чтобы оправдать занятой вид и невозможность слышать стук в дверь.

Некоторые юзеры предполагали, что бы они подумали, увидев в окне такое лицо. «Он выглядит совершенно оцепеневшим. Надеюсь, с ним все нормально. Ладно, попробую зайти к нему завтра», — пофантазировал один из пользователей. «Мне кажется, он недостаточно объемный, мне, возможно, придется сходить проверить свои глаза», — пошутил другой.

Прочие комментаторы задались вопросом, почему учитель избегает своих обязанностей. «Выглядит так, будто он заблокировал дверь своим столом», — говорили они. «Я отказываюсь учить! И вы меня не заставите!» — озвучивали мысли прогульщика пользователи.

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