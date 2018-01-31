Американский рэпер убрал неугодных людей со своих фото

Икону мирового хип-хопа Шона Комбса (Sean Combs), известного под псевдонином Пи Дидди (P. Diddy), уличили в ретуши снимков для соцсетей. Исполнитель уже второй раз удалил коллег с фотографии.

Накануне рэпер выложил в Twitter пост с фотографией коллег — Джей-Зи (Jay-Z), Кендрика Ламара (Kendrick Lamar) и исполнителя Nas, подписав ее: «Три короля. Три лучших друга. Люблю вас, парни».

Однако пользователи соцсетей заметили, что изначально на этой фотографии было запечатлено пять человек: в публикации Дидди не хватает Френча Монтаны (French Montana) и рэпера Fabolous. Оригинал можно найти в профиле Монтаны.

Многие юзеры сравнили две фотографии и начали строить предположения о вероятной ссоре между коллегами по сцене. Некоторые высказывали предположение, что Пи Дидди просто хотел продемонстрировать свои навыки работы в графическом редакторе Photoshop.

Это уже не первый случай редактуры исполнителем снимков для соцсетей. Полгода назад он опубликовал в Instagram снимок компании друзей, поставив хештег #blackexellence («черное совершенство» — прим. Ленты.ру). Тогда фолловеры заметили, что на оригинале фотографии слева стояли американские модели Кайли и Кенделл Дженнер, которых рэпер «обрезал» при редактуре снимка.

#teamlove #blackexcellence A post shared by Diddy (@diddy) on May 5, 2017 at 8:12pm PDT

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