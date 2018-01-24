Задорно танцующий вместе с чернокожими Петросян озадачил поклонников

petrosyanevgeny / Instagram

В сети обратили внимание на ролик в Instagram юмориста Евгения Петросяна, где он танцует в обществе чернокожих послов под аккомпанемент песни «Трава у дома» группы «Земляне»

«Танец, как всегда, веселый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?» — спросил артист у подписчиков.

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За несколько часов видео Петросяна собрало более восьми тысяч лайков и привлекло множество пользователей, которые принялись гадать, послы каких стран танцуют с их кумиром. «Неужели Украины и Беларуси? Танец прекрасный», — в шутку предположил один из них.

«Отличные танцы, Евгений, послы Африки и Латинской Америки, я думаю», — поделился догадками другой.

Среди предложенных пользователями вариантов также оказались Нигерия, Руанда, Армения, ЮАР, Кения, Бенин, Франция, Германия, Зимбабве и даже «Мумба-Юмба». «Явно что с послами ну очень жарких стран! Иначе не были бы они такими шоколадными зайцами», — отметили некоторые из пользователей.

Несмотря на четко сформулированное задание, большинство подписчиков Петросяна начали просто заваливать юмориста комплиментами, называя его «зажигалочкой», «нашим Петросянчиком», «Ванычем» и «просто красавой».

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