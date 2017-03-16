МИД рекомендовал НАТО обратить внимание на выступление Петросяна

Министерство иностранных дел порекомендовало НАТО обратить внимание на номер российского юмориста Евгения Петросяна. Его выступление ведомство разместило в Facebook.

Юморист в шуточной форме обращается к представителям блока, рассказывая, чем чревато расширение альянса в сторону России.

«Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!» — говорится в подписи к видео.

Видео: МИД России / Facebook

Этот пост прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова: «Альянс не доработал».

Ранее в марте Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование юмористических передач на российском телевидении и констатировал, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». В докладе утверждается, что КВН как коммерческий продукт развивается благодаря особенным отношениям владельцев бренда с властями страны. Игроки КВН назвали документ полным бредом.