В НАТО разглядели в КВН «политический инструмент Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom выпустил исследование юмористических передач на российском телевидении и констатировал, что программа КВН («Клуб веселых и находчивых») является «инструментом политической стратегической коммуникации».

Доклад под названием «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» заказан Министерством обороны Латвии. Часть исследования посвящена анализу выступлений команды из Москвы «Парапапарам», представляющей МГИМО, в 2014 и 2015 годах.

Авторы доклада утверждают, что КВН как коммерческий проект развивается, в том числе, благодаря особым отношениям правообладателей с российскими властями. В свою очередь, Кремль получает «доступ к готовой служить режиму стратегической аудитории», которой поставляется ориентированный на нее эмоционально окрашенный контент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала публикацию доклада, отметив, что «не удивится, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва (бывшие участники команд КВН — прим. «Ленты.ру») названы информационно-стратегическими подрывниками».

Капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов сообщил RT, что не согласен с выводами авторов доклада. По его мнению, программа «процветает из-за особых отношений молодежи с таким понятием, как юмор, и из-за фигуры Александра Васильевича Маслякова».

Презентация доклада «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» состоится в Латвийском университете в пятницу, 17 марта.

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom был учрежден в январе 2014 года и спонсируется Эстонией, Италией, Польшей, Германией, Литвой и Великобританией. Организация занимается изучением внешних информационных угроз и разработкой способов противостояния.