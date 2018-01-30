Тренер показала способы моментально скрыть целлюлит для идеального селфи

Фитнес-инструктор Софи Аллен из Австралии продемонстрировала подписчикам в Instagram, как с помощью удачного ракурса за секунду убрать несовершенства на теле и сделать удачное селфи. На аккаунт австралийки обратило внимание издание The Daily Mail.

27-летняя спортсменка показала несколько поз, которые выставляют ее неидеальную пятую точку в выгодном свете.

A post shared by Sophie Allen 💁 (@sophactivelife) on Jan 25, 2018 at 2:38am PST

Аллен пишет, что ненавидела свои ягодицы и была недовольна их размером. «Со временем я приняла их такими, какие они есть, и активно работаю над их наращиванием. Я демонстрирую способы, которые подчеркивают мои любимые части тела, но я призываю вас понять, что я не со всех сторон такая, не все время», — обращается девушка к подписчикам.

A post shared by Sophie Allen 💁 (@sophactivelife) on Aug 15, 2017 at 4:23am PDT

По ее словам, если ее селфи и выглядят идеально, но только из-за того, что она работает над подготовкой к снимкам. В остальное время ее натренированное тело может выглядеть не так совершенно. В зависимости от позы может проявляться целлюлит или животик.

Аллен открыто показывает, как ее тело выглядело, когда она на протяжении нескольких месяцев страдала от вздутия живота. Избавившись от проблемы, она вновь обрела плоский живот.

A post shared by Sophie Allen 💁 (@sophactivelife) on Dec 20, 2017 at 12:49pm PST

У Аллен обнаружилось множество поклонников. Каждый ее пост в Instagram собирает десятки тысяч лайков. Всего у девушки 168 тысяч подписчиков. Она приобрела известность в конце 2016 года, когда СМИ рассказали, как Аллен с помощью спорта преодолела последствия тяжелой операции.

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