50-летняя обладательница стального пресса раскрыла секрет идеальной фигуры

Британская актриса и телеведущая Давина Макколл (Davina McCall) рассказала, как ей удается поддерживать свое тело в идеальной форме в 50 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Давина опубликовала свое фото в купальнике и кроссовках и объяснила, что для достижения таких результатов она полностью отказалась от алкоголя и сахара, а также посвящает огромное количество времени тренировкам.

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Макколл не скрывает, что в прошлом страдала сильной наркозависимостью. Она рассказала, что решила полностью отказаться от сахара в 2015 году, когда то же самое из-за болезни сделала ее сестра. Телеведущая уверена, что сахаросодержащие продукты могут вызывать привыкание, сравнимое с наркотическим.

Она также добавила, что обожает бег и путешествия: свое 50-летие она отпраздновала пятичасовым походом в компании друзей.

Давина Макколл в разное время работала на канале MTV, «Би-би-си», снималась в нескольких фильмах, а позднее выпустила несколько дисков с упражнениями для похудения.