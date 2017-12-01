СМИ отыскали деда-качка с богатырскими руками

Видео: dailymail.co.uk

СМИ обратили внимание на 50-летнего Жана Титуса (Jean Titus), известного также как Накачанный Дедуля (Ripped Grandpa). О нем написали развлекательный портал LADBible и британское издание Daily Mail.

Титус может поднять 200 килограммов из становой тяги и 210 килограммов из приседа. Он ест по четыре или пять раз в день, а всего ежедневно употребляет примерно 3,4 тысячи килокалорий. Жан тренируется пять раз в неделю по полтора часа.

Он работает фитнес-консультантом, выступает с мотивационными лекциями и ведет Instagram-аккаунт, где у него 137 тысяч подписчиков. Обхват грудной клетки Титуса составляет 122 сантиметра, а бицепса — 46 сантиметров.

«До того, как я занялся фитнесом 30 лет назад, я был костлявым подростком. Оглядываясь назад, я чувствую, что полностью не реализовал свой потенциал», — отметил Жан. Он начал тренироваться со свободными весами, потому что это было частью программы тренировок для спортсменов в колледже. Начинающим он советует сфокусироваться на краткосрочных целях, полюбить тренировки и быть упорными и последовательными.