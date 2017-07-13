Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами

Жительница города Мельбурн (Австралия) провела тренировку по фитнесу, пока находилась в больничной палате и ожидала начала своих родов. Видеозапись из учреждения 32-летняя Анна Строд (Anna Strode) опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. За сутки ролик набрал более 45 тысяч просмотров.

6 июля Строд опубликовала снимок с новорожденным ребенком. Предположительно клип из палаты женщина загрузила уже после родов. За обновлениями в аккаунте австралийки, которая увлекается спортом и придерживается здорового образа жизни, следят более 95 тысяч пользователей.