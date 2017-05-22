Беременная двойней Бейонсе снялась в африканском стиле

Американская певица Бейонсе, которая беременна двойней, приняла участие в съемке, надев тематический африканский наряд. Певица опубликовала снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Кадр, который американка загрузила в интернет, набрал более 2,8 миллиона лайков и 23 тысячи комментариев. Также в съемке принял участие ее супруг рэпер Джей Зи.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

Певица объявила о своей беременности в феврале.

Бейонсе и Джей Зи поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года. 8 января 2012-го у них родилась девочка, которую назвали Айви Блю Картер.

Бейонсе Ноулз-Картер — американская певица в стиле R'n'B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женского музыкального коллектива Destiny’s Child. За свою музыкальную карьеру получила 20 музыкальных премий Grammy.