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Беременная двойней Бейонсе приняла участие в откровенной фотосессии

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Бейонсе
Бейонсе

Американская певица Бейонсе, которая ранее объявила о своей беременности двойней, приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликовали на странице, посвященной артистке, в Instagram.

Впервые Бейонсе сообщила о своем положении, опубликовав один из кадров со съемок на собственной странице в соцсети. Известно, что снимок стал самым популярным среди фотографий, загруженных в Instagram. Он набрал более 7,8 миллиона лайков.

#Beyonce #twins

Фото опубликовано @beylite

#Beautiful #Stunning

Фото опубликовано @beylite

Для фотосессии Бейонсе снялась полуобнаженной, а также в образе Девы Марии. Помимо этого, перед объективом появилась пятилетняя дочь певицы и ее супруга рэпера Jay-Z Блю Айви Картер.

#beyonce

Фото опубликовано @beylite

#Beyonce #Blue

Фото опубликовано @beylite

Бейонсе и Jay-Z поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года. 8 января 2012-го у них родилась девочка, которую назвали Айви Блю Картер.

Бейонсе Ноулз-Картер — американская певица в стиле r'n'b, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женского музыкального коллектива Destiny’s Child. За свою музыкальную карьеру получила 20 музыкальных премий Grammy.

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