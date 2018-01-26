Страдавший из-за насмешек парень с дефектом груди стал моделью

Австралиец Райли Бирн (Riley Byrne) смог стал моделью, несмотря на врожденный дефект груди. На его историю обратило внимание издание Daily Star.

Бирн с рождения страдал от воронкообразной деформации грудной клетки, из-за чего над ним издевались сверстники. Однако в 16 лет он решил все изменить: отправился в тренажерный зал в попытке укрепить мышцы и изменить форму груди. «Моя самооценка была на нуле, а худшим кошмаром детства было появиться с голым торсом на людях», — вспоминает 21-летний австралиец.

Спустя пять лет упорных тренировок Бирн добился своего: он ведет Instagram и канал на YouTube, посвященные фитнесу и здоровому образу и жизни и проводит персональные тренировки, позиционируя себя как единственного тренера в мире, который помогает скрыть воронкообразную деформацию грудной клетки.

С мужчиной уже заключили контракт несколько модельных агентств. Секретом успеха он называет настойчивость и упорство: «Ничего не поменяется за один раз. Я хожу в тренажерный »зал шесть раз в неделю и провожу там примерно два часа».

Воронкообразная деформация грудной клетки (Pectus Excavatum) — врожденный порок развития грудной клетки, который проявляется у одного из тысячи новорожденных. Выглядит как ямка на груди ребенка, которая со временем увеличивается. Как правило, порок устраняют с помощью операции.

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